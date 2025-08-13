Иранский эмиссар обсудит с Ливаном кризис вокруг оружия «Хезболлах»

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани проведет в среду переговоры в Бейруте, которые будут посвящены разрешению кризиса вокруг оружия шиитского движения «Хезболлах». Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщила газета Al Nahar, Лариджани встретится с президентом Ливана Джозефом Ауном, спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Навафом Саламом и передаст им «важное стратегическое послание, касающееся единства и независимости Ливана».-0-