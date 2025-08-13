Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иранский эмиссар обсудит с Ливаном кризис вокруг оружия «Хезболлах»

Как сообщила газета Al Nahar, Лариджани встретится с президентом Ливана Джозефом Ауном, спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Навафом Саламом и передаст им «важное стратегическое послание, касающееся единства и независимости Ливана».

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани проведет в среду переговоры в Бейруте, которые будут посвящены разрешению кризиса вокруг оружия шиитского движения «Хезболлах». Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила газета Al Nahar, Лариджани встретится с президентом Ливана Джозефом Ауном, спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Навафом Саламом и передаст им «важное стратегическое послание, касающееся единства и независимости Ливана».-0-

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше