В США сделали заявление по саммиту Путина и Трампа: «Воцарится мир»

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет большим прогрессом. Он дает шанс на установление мира. Об этом рассказал в беседе с ТАСС бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.
По мнению эксперта, сама встреча Владимира Путина и Дональда Трампа — «явный прогресс». Он пояснил, что саммит важен тем, что главы двух государств смогут встретиться «лицом к лицу».
«Я надеюсь, что после этого саммита на Украине воцарится мир. Это очень сложный вопрос, и он потребует сложных решений», — поделился Скотт Риттер.
Доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян отметил, что Дональда Трампа раздражают европейцы, которые выдвигают свои требования по украинскому конфликта. Помимо прочего, они хотят участия в переговорах, что тоже создает неудобство.