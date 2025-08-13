В США сделали заявление по саммиту Путина и Трампа: «Воцарится мир»

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет большим прогрессом. Он дает шанс на установление мира. Об этом рассказал в беседе с ТАСС бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.