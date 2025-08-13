Политолог Суслов: Путин предложит Трампу удобный выход из конфликта на Украине

Ранее в Белом доме заявили, что Дональд Трамп не стремится устанавливать жёсткие красные линии для Российской Федерации в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. В то же время, как подчеркнула официальный представитель администрации США, американский президент призывает Россию и Киев напрямую обсуждать вопросы гуманитарного характера.