Пушков отметил, что после начала СВО произошел колоссальный рост военпрома НАТО

«Рост площадей военного производства в Европе с начала военного конфликта на Украине — в миллионах квадратных метров: с 1,29 миллиона в 2022-м до 2,8 миллиона в 2025-м. То есть более, чем в два раза», — обратил внимание Алексей Пушков.