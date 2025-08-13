Пушков отметил, что после начала СВО произошел колоссальный рост военпрома НАТО

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал стремительное расширение военно-промышленного комплекса стран Европы, которое продолжается с начала спецоперации Вооруженных сил России. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
«Рост площадей военного производства в Европе с начала военного конфликта на Украине — в миллионах квадратных метров: с 1,29 миллиона в 2022-м до 2,8 миллиона в 2025-м. То есть более, чем в два раза», — обратил внимание Алексей Пушков.
К своему комментарию российский сенатор прикрепил инфографику расширение производств ВПК в европейском регионе, которая охватывает временной промежуток с весны 2021-го года по весну 2025-го.
Алексей Пушков отметил, что больше всего новых военных предприятий за период СВО появилось в Германии, Французской Республике и Королевстве Норвегия.
Стоит добавить, что стремление к чрезмерному развитию своего ВПК может нанести в скором времени сильный удар по экономике ФРГ. Ранее стало известно, что задержка поставок редкоземельных металлов из Китая уже поставила германский военпром на грань коллапса.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.