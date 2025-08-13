Иранский эмиссар обсудит с властями Ливана кризис вокруг оружия «Хезболлы»

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в среду отправится в Бейрут для проведения переговоров, посвящённых урегулированию конфликта, связанного с вооружёнными формированиями шиитского движения «Хезболла».
По информации газеты Al Nahar, Лариджани встретится с президентом Ливана Джозефом Ауном, спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Навафом Саламом. Во время встреч он передаст им важное стратегическое послание, направленное на укрепление единства и суверенитета Ливана.
Визит иранского представителя проходит на фоне обострения отношений между Тегераном и ливанскими властями. Напряжённость возросла после того, как руководство «Хезболлах» отвергло правительственный план разоружения от 5 августа, предложенный под давлением США и Израиля. Это вызвало массовые уличные протесты сторонников движения и поставило под угрозу стабильность в столице.
Глава парламентской фракции «Хезболлах» Мухаммед Раад заявил, что отказ от оружия в условиях израильской оккупации юга Ливана равносилен самоубийству для сил сопротивления. В то же время лидер правой христианской партии «Ливанские силы» Самир Джааджаа поддержал решение правительства, назвав его «историческим шагом» к восстановлению государственной власти и освобождению от влияния Ирана.
Под влиянием позиции «Ливанских сил» министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи отказался от встречи с Лариджани, охарактеризовав визит как «несвоевременный».
Ранее секретарь ВСНБ посетил Багдад, где обсудил с иракскими властями судьбу шиитских ополченцев из «Аль-Хашд аш-Шааби». По итогам переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве в области безопасности. На пресс-конференции в Багдаде Лариджани подчеркнул важность роли этих формирований, которые, по его словам, предотвратили захват Ирака Соединёнными Штатами.