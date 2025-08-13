Госдеп США: Встреча Путина и Трампа не является переговорами по Украине

«Он (Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) отмечал, что цель (встречи заключается в том, чтобы. — Прим. Life.ru) понять, что происходит, что возможно. Так что я считаю, что переговоры — неправильное слово», — заявила Брюс.
По её словам, республиканец не называет готовящуюся встречу переговорами. Отвечая на вопрос о том, готова ли американская сторона применить инструменты давления на Россию, официальный представитель Госдепа подчеркнула, что хозяин Белого дома якобы имеет множество таких механизмов, однако неизвестно, какой подход он выберет.
Ранее заместитель директора Центра европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов сообщил, что Владимир Путин в ходе предстоящей встречи на Аляске предложит Дональду Трампу «удобный выход» из украинского конфликта. Эксперт полагает, что российский лидер предложит республиканцу двусторонний план перемирия в зоне спецоперации, не предусматривающий участия в нём киевского режима и Европы. По его мнению, достижение договорённостей с Путиным по Украине позволит президенту США сохранить лицо.