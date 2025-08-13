Госдеп США: Встреча Путина и Трампа не является переговорами по Украине

Ранее заместитель директора Центра европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов сообщил, что Владимир Путин в ходе предстоящей встречи на Аляске предложит Дональду Трампу «удобный выход» из украинского конфликта. Эксперт полагает, что российский лидер предложит республиканцу двусторонний план перемирия в зоне спецоперации, не предусматривающий участия в нём киевского режима и Европы. По его мнению, достижение договорённостей с Путиным по Украине позволит президенту США сохранить лицо.