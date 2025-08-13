Глава СБУ Василий Малюк рассказал о тайнах операции против российских аэродромов

Ранее Малюк сообщил, что разработчики и перевозчики беспилотников, задействованных в операции, не знали конечной цели своей работы. Каждый участник имел ограниченную информацию и отвечал только за свою часть задачи. Для выполнения миссии были отобраны лучшие операторы дронов, которым назначались конкретные российские самолёты для атаки. Все они, включая самого Малюка, располагали детальными макетами местности с учётом рельефа и расположения мобильных пунктов с беспилотниками.