Глава СБУ Василий Малюк рассказал о тайнах операции против российских аэродромов

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк, включённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, поделился эксклюзивной информацией об операции «Паутина», в ходе которой были атакованы российские военные аэродромы. Интервью с ним вышло на телеканале «Мы — Украина».
По словам Малюка, момент выезда грузовиков с дронами со склада в Челябинске совпал с тем, что украинские агенты уже покинули территорию России. Они направились в третьи страны под видом туристов, где получили новые документы, а затем беспрепятственно вернулись на Украину. «Все наши агенты благополучно вернулись домой», — отметил он.
Ранее Малюк сообщил, что разработчики и перевозчики беспилотников, задействованных в операции, не знали конечной цели своей работы. Каждый участник имел ограниченную информацию и отвечал только за свою часть задачи. Для выполнения миссии были отобраны лучшие операторы дронов, которым назначались конкретные российские самолёты для атаки. Все они, включая самого Малюка, располагали детальными макетами местности с учётом рельефа и расположения мобильных пунктов с беспилотниками.