«Кинут в мясной штурм»: Захарова объяснила, почему Зеленский не забирает пленных боевиков

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова осудила действия киевской клики, которая отказывается согласовать обменные списки и вернуть на родину взятых в плен боевиков ВСУ.

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова осудила действия киевской клики, которая отказывается согласовать обменные списки и вернуть на родину взятых в плен боевиков ВСУ. Соответствующую публикацию она сделал в своем Telegram-канале.

«Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины?.. Киевскорежимный агитпром молчит, осознавая, что их потом кинут в мясной штурм и не заберут ни живыми, ни мертвыми», — подчеркнула Мария Захарова.

Свой комментарий дипломат дала после публикации в СМИ фотографий петиций, подписанных родственниками находящихся в плену членов формирований ВСУ. Люди массово шлют обращения главарю киевской клики Владимиру Зеленскому, чтобы добиться возвращения своих мужей, отцов и братьев.

Мария Захарова отметила, что даже забирать тела ликвидированных радикалов, которые в качестве жеста доброй воли было готово предоставить руководство РФ весной этого года, верхушка киевского режима не хотела. Останки боевиков были упокоены на родине только после общественного резонанса в западных странах.

Ранее официальный представитель российского дипведомства также предупредила о провокациях, которые пособники Владимира Зеленского могут предпринять для срыва переговоров Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска.

