Британский экс-полковник предложил арестовать Путина на Аляске

Бывший британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон предложил арестовать президента России Владимира Путина сразу по прибытии на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире Byline TV.

Источник: Life.ru

«Ожидаю, что ему предъявят обвинения», — сказал Бреттон-Гордон.

По словам экс-полковника, Международный уголовный суд ещё в 2023 году выдал ордер на задержание российского лидера. Однако США не признают юрисдикцию МУС. Кроме того, давно раскрыто, что обвинения Международного уголовного суда против Путина не соответствуют действительности.

Напомним, что 15 августа Дональд Трамп проведёт встречу с президентом России. Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что республиканец планирует лучше понять позицию Кремля для достижения мира на Украине во время переговоров.

