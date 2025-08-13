Белый дом: Трамп хочет использовать переговоры с Путиным для понимания позиции РФ по Украине

В Белом доме раскрыли основную цель президента США Дональда Трампа, которую он ставит перед собой на запланированной на 15 августа встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп намерен изучить и лучше понять позицию Российской Федерации в вопросе урегулирования украинского конфликта.
«Цель этой встречи для президента заключается в том, чтобы уехать с нее с более четким пониманием того, как мы можем положить конец военным действиям», — сказала Ливитт во время регулярного пресс-брифинга в Белом доме.
Пресс-секретарь добавила, что украинскому вопросу будет посвящена большая часть переговоров Путина и Трампа, допустив таким образом, что президенты России и США будут обсуждать и другие темы.
Также Ливитт отметила, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным имеет особое значение для американской стороны и подчеркнула, что американский президент считает честью принять на своей земле российского коллегу.
Ранее в Белом доме отметили, что Трамп не ожидает заключения громких соглашений по итогам саммита на Аляске. Сообщалось, что американский президент хочет оценить позицию Путина и подготовить почву для переговоров с участием главы киевского режима Владимира Зеленского.
Тем временем появилась информация, что предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может присоединиться третий участник. Речь идёт о министре обороны США. Пит Хегсет не исключил своего присутствия на встрече лидеров двух держав.
Напомним, предстоящая встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска.
При этом зарубежные аналитики считают, что президент России Владимир Путин занимает сильную позицию в преддверии встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер смог добиться политического преимущества «без единой уступки».
Ранее сообщалось, что президент России лично проинформировал лидеров стран БРИКС и СНГ о результатах встреч со спецпосланником Дональда Трампа по Украине Стивеном Уиткоффом и о предстоящих переговорах со своим американским коллегой.