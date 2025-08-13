Ричмонд
Зеленский назвал предстоящие переговоры на Аляске личной победой Путина

Главарь киевского режима Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча на Аляске станет личной победой для президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление бывший комик сделал во время общения с Agence France-Presse.

Источник: Life.ru

«Во-первых, он (Владимир Путин. — Прим. Life.ru) встретится (с Дональдом Трампом. — Прим. Life.ru) на территории США, что я считаю его личной победой. Во-вторых, он выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США», — заявил Зеленский. Он добавил, что саммит на Аляске ещё больше отсрочит момент принятия новых санкционных ограничений в отношении Российской Федерации.

Напомним, российский лидер встретится с республиканцем на Аляске 15 августа. В ходе переговоров будут обсуждаться условия урегулирования украинского конфликта. По словам Трампа, все стороны хотят прекращения боевых действий, однако для этого Владимиру Зеленскому придётся «что-то подписать». Киевский режим и Европейский Союз выражают недовольство тем, что на встрече не будет представлена украинская сторона. Там по-прежнему настаивают на формуле «ни слова об Украине без Украины».

