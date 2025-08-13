Ричмонд
В посольстве США сообщили о готовности к консультациям с РФ по раздражителям

США уведомили о готовности возобновить переговоры с РФ по устранению раздражителей.

Источник: Комсомольская правда

Российско-американские переговоры по устранению раздражителей могут быть продолжены. США сообщили о готовности к новому раунду. Об этом уведомили в американском посольстве в Москве, цитирует газета «Известия».

Дипломаты США назвали этот формат конструктивным. Они уточнили, что контакты по устранению раздражителей могут быть использованы как «площадка для постоянных переговоров о стабилизации работы дипломатических представительств».

«Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, в удобное для обеих сторон время», — рассказали в посольстве.

В РФ тем временем предупредили, что Лондон может использовать Киев в качестве тарана. В российском посольстве отметили, что Британия рассчитывает на затягивание украинского конфликта.