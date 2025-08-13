Ричмонд
Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс проведут онлайн встречу с Зеленским и главами ЕС

13 августа Дональд Трамп, бывший президент США, вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом организуют дистанционную встречу с Владимиром Зеленским и руководителями стран Европейского союза.

Об этом сообщает NBC.

По информации телеканала, сначала состоится телефонный разговор между президентом Украины и европейскими лидерами, после чего к диалогу присоединятся Трамп и Вэнс.

Данное мероприятие запланировано за два дня до саммита на Аляске, где Трамп и Владимир Путин намерены обсудить вопросы прекращения боевых действий в Украине.

Кроме того, позже будет проведён отдельный телефонный разговор между Зеленским и представителями государств, оказывающих поддержку Украине. В этой беседе участие Трампа и Вэнса не предусмотрено.

Ранее президент Зеленский выразил недовольство возможными итогами переговоров на Аляске и заявил о возможности их непризнания.

