Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс проведут онлайн встречу с Зеленским и главами ЕС

13 августа Дональд Трамп, бывший президент США, вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом организуют дистанционную встречу с Владимиром Зеленским и руководителями стран Европейского союза. Об этом сообщает NBC.
По информации телеканала, сначала состоится телефонный разговор между президентом Украины и европейскими лидерами, после чего к диалогу присоединятся Трамп и Вэнс.
Данное мероприятие запланировано за два дня до саммита на Аляске, где Трамп и Владимир Путин намерены обсудить вопросы прекращения боевых действий в Украине.
Кроме того, позже будет проведён отдельный телефонный разговор между Зеленским и представителями государств, оказывающих поддержку Украине. В этой беседе участие Трампа и Вэнса не предусмотрено.
Ранее президент Зеленский выразил недовольство возможными итогами переговоров на Аляске и заявил о возможности их непризнания.