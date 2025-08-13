СМИ назвали место встречи Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом во вторник, 12 августа, сообщил канал CNN, ссылаясь на неназванных американских чиновников.
— Только база Эльмендорф-Ричардсон соответствовала всем требованиям для этой исторической встречи, хотя Белый дом и надеялся избежать ситуации, когда главу России и его окружение будут принимать на территории военного объекта США. Именно там пройдет встреча в 15 августа, — сказано в статье.
Отмечается, что локации для проведения встречи на Аляске были ограничены, потому что сейчас там пик туристического сезона.
Заявления Дональда Трампа о возможном «обмене территориями» вызвали тревогу среди жителей Аляски, некоторые из которых стали беспокоиться, что глава США может передать штат РФ. Об этом сообщило издание Der Spiegel, ссылаясь на опросы жителей крупнейшего города региона Анкориджа.
В статье подчеркивается, что неясные формулировки американского лидера вызвали недоумение у местных жителей.