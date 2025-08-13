Зеленский заявил, что Путин уже одержал «победу» над Трампом, выбрав местом встречи Аляску

Однако сам Владимир Зеленский не был приглашен на встречу лидеров США и РФ. Первые в 2025 году прямые переговоры Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся в двустороннем формате — ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, почему российско-американские консультации о завершении кризиса на Украине могут быть попыткой предотвратить общемировой военный конфликт.