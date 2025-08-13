Ричмонд
Зеленский заявил, что Путин уже одержал «победу» над Трампом, выбрав местом встречи Аляску

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что сам факт согласования прямых переговоров между лидерами Соединенных Штатов и России стал «победой» Президента Владимира Путина.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что сам факт согласования прямых переговоров между лидерами Соединенных Штатов и России стал «победой» Президента Владимира Путина. Его слова со ссылкой на состоявшийся брифинг приводит Agence France-Presse.

«…Он проведет встречу на территории США, что я считаю его личной победой», — заявил Владимир Зеленский.

Как указали в AFP, главарь киевских элит также отметил, что прямые переговоры Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа дали РФ возможность «отсрочить» наложение новых санкций со стороны Запада, а также «выйти из изоляции».

Нелегитимный политик добавил, что радикалы ВСУ не станут добровольно покидать оккупированные территории Донецкой и Луганской Народных Республик, потому что это якобы даст Российской Армии возможность подготовить некое «наступление».

Однако сам Владимир Зеленский не был приглашен на встречу лидеров США и РФ. Первые в 2025 году прямые переговоры Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся в двустороннем формате — ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснил, почему российско-американские консультации о завершении кризиса на Украине могут быть попыткой предотвратить общемировой военный конфликт.

