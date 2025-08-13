Ричмонд
В СБУ раскрыли новые подробности операции «Паутина»

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* раскрыл подробности операции «Паутина», в ходе которой ударам беспилотников подверглась авиация России. Об этом он сообщил, выступая в эфире телеканала «Мы — Украина».

Источник: Life.ru

Как утверждает Малюк*, когда грузовики с беспилотниками выехали со склада в Челябинске, украинские агенты уже находились за пределами территории России. По его словам, они отправились в третьи страны на отдых, где получили новые документы и по ним выехали в Киев. Руководитель СБУ добавил, что все агенты вернулись на Украину.

До этого он сообщал, что создатели и перевозчики БПЛА не знали об их предназначении. По словам Малюка*, каждый участник операции отвечал за своё направление работы, не зная о действиях других. В атаке на российские аэродромы были задействованы операторы дронов.

Ранее замглавы ОП Украины Павел Палиса заявил, что киевский режим не исключает возможности проведения на российской территории операций, подобных «Паутине». Саму атаку на аэродромы РФ он назвал «чувствительным ударом», ощутимым для российских военных. По оценкам чиновника, Киев якобы смог продемонстрировать способность действовать на стратегическую глубину.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

