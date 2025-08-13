Ричмонд
CNN: встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже

Саммит Путина и Трампа 15 августа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа для проведения переговоров. Они прибудут на Аляску. Как сообщает телеканал CNN, президенты проведут беседу на военной базе США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Уточняется, что на Аляске сейчас идет туристический сезон. Из-за этого подходящих для переговоров площадок практически не осталось.

Как рассказали источники телеканала, американская администрация планировала избежать проведения саммита на военном объекте. Однако именно база Элмендорф-Ричардсон оказалась местом, соответствующим всем требованиям.

Ранее американские СМИ называли возможные локации для переговоров. Среди них числилась и военная база США. Кроме того, указывались отель и аэропорт.

