CNN: встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа для проведения переговоров. Они прибудут на Аляску. Как сообщает телеканал CNN, президенты проведут беседу на военной базе США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Уточняется, что на Аляске сейчас идет туристический сезон. Из-за этого подходящих для переговоров площадок практически не осталось.
Как рассказали источники телеканала, американская администрация планировала избежать проведения саммита на военном объекте. Однако именно база Элмендорф-Ричардсон оказалась местом, соответствующим всем требованиям.
Ранее американские СМИ называли возможные локации для переговоров. Среди них числилась и военная база США. Кроме того, указывались отель и аэропорт.