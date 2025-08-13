Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от идеи американского лидера Дональда Трампа по передаче территорий в пользу РФ способен осложнить переговоры руководителя Белого дома с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, написала британская газета The Telegraph.
Утверждается, что местом саммита РФ — США будет город Анкоридж.
«Этот (отказ — прим. ред.) плохо скажется на перспективах переговоров в Анкоридже, поскольку заключение мира за счёт Украины и обмен территориями — это именно то, о чем говорит Трамп», — говорится в материале.
В публикации отмечается, что президент США ранее не раз давал понять Киеву, что собирается провести подобный обмен в рамках возможного соглашения по урегулированию украинского конфликта. При этом автор статьи выразил недоумение по поводу планов американского лидера.
«О чём говорит Трамп, остается загадкой для любого, у кого есть доступ к карте линий фронта на Украине», — сказано в материале.
Автор пояснил, что, несмотря на отрицание Зеленским реального положения дел, в администрации главы киевского режима осознают, что территории, контролируемые Россией, не подлежат возврату.
Напомним, ранее газета The New York Times написала, что Дональд Трамп проигнорировал позицию Владимира Зеленского, который выступает против территориальных уступок. 12 августа глава киевского режима заявил о том, что Украина не будет признавать решения, которые могут быть приняты без ее участия на саммите РФ — США на Аляске.