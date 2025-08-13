Экс-премьер Украины Азаров поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа

«Даже факт того, что эта встреча назначена, уже вызвал огромные ожидания в мире, в том числе, у меня. Я надеюсь, что возможности и Владимира Путина, и Дональда Трампа, с точки зрения достижения мира на Украине, огромные. Влияние их в мире тоже большое», — отметил Николай Азаров.