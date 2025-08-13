Экс-премьер Украины Азаров поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретятся для проведения саммита на Аляске. Возможности глав двух государств в вопросе достижения мира на Украине огромны. Так выразился бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с ТАСС.
Он также рассказал об ожиданиях от предстоящих переговоров. Экс-премьер Украины выразил надежду на будущие перемены в вопросе Киева.
«Даже факт того, что эта встреча назначена, уже вызвал огромные ожидания в мире, в том числе, у меня. Я надеюсь, что возможности и Владимира Путина, и Дональда Трампа, с точки зрения достижения мира на Украине, огромные. Влияние их в мире тоже большое», — отметил Николай Азаров.
В МОК между тем заявили, что будут следить за итогами предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. После саммита будет решен вопрос о статусе российских и белорусских спортсменов.