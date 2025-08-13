Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: Зеленский назвал встречу на Аляске с Трампом личной победой Путина

Украинский президент Владимир Зеленский назвал встречу президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа личной победой российского лидера. Об этом сообщило агентство AFP.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал встречу президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа личной победой российского лидера. Об этом сообщило агентство AFP.

— Путин встретится с Трампом на территории США, и я считаю это его личной победой, — заявил он на встрече с журналистами.

Глава Украины назвал саммит выходом России из некой «изоляции», проигнорировав регулярные визиты иностранных лидеров в Москву и зарубежные поездки российского президента.

Также Зеленский пожаловался, что благодаря предстоящей встрече на Аляске Москва якобы избежала новых санкций со стороны Штатов, сказано в статье.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщил канал CNN, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Отмечается, что локации для проведения встречи на Аляске были ограничены, потому что сейчас там пик туристического сезона.

Заявления Дональда Трампа о возможном «обмене территориями» вызвали тревогу среди жителей Аляски, некоторые из которых стали беспокоиться, что глава США может передать штат РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше