AFP: Зеленский назвал встречу на Аляске с Трампом личной победой Путина

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщил канал CNN, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Отмечается, что локации для проведения встречи на Аляске были ограничены, потому что сейчас там пик туристического сезона.