AFP: Зеленский назвал встречу на Аляске с Трампом личной победой Путина

Украинский президент Владимир Зеленский назвал встречу президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа личной победой российского лидера. Об этом сообщило агентство AFP.
— Путин встретится с Трампом на территории США, и я считаю это его личной победой, — заявил он на встрече с журналистами.
Глава Украины назвал саммит выходом России из некой «изоляции», проигнорировав регулярные визиты иностранных лидеров в Москву и зарубежные поездки российского президента.
Также Зеленский пожаловался, что благодаря предстоящей встрече на Аляске Москва якобы избежала новых санкций со стороны Штатов, сказано в статье.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщил канал CNN, ссылаясь на неназванных американских чиновников. Отмечается, что локации для проведения встречи на Аляске были ограничены, потому что сейчас там пик туристического сезона.
Заявления Дональда Трампа о возможном «обмене территориями» вызвали тревогу среди жителей Аляски, некоторые из которых стали беспокоиться, что глава США может передать штат РФ.