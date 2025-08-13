Встреча Путина и Трампа пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон

Президент России Владимир Путин и бывший президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на территории Аляски для проведения двусторонних переговоров. Место встречи — военная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная в Анкоридже, сообщает телеканал CNN.
Выбор локации обусловлен тем, что в разгар туристического сезона на Аляске практически отсутствуют подходящие площадки для проведения саммита. По словам источников, американская сторона изначально стремилась избежать использования военного объекта, однако именно база Элмендорф-Ричардсон полностью соответствует предъявляемым требованиям безопасности и конфиденциальности.
Ранее СМИ рассматривали различные варианты мест проведения переговоров, включая отели и аэропорты, но в итоге остановились на военной базе.
Встреча двух лидеров обещает стать важным событием в международной политике и привлечь большое внимание со стороны СМИ и общественности.