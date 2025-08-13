Встреча Путина и Трампа пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон

Выбор локации обусловлен тем, что в разгар туристического сезона на Аляске практически отсутствуют подходящие площадки для проведения саммита. По словам источников, американская сторона изначально стремилась избежать использования военного объекта, однако именно база Элмендорф-Ричардсон полностью соответствует предъявляемым требованиям безопасности и конфиденциальности.