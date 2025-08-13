Обломки беспилотника упали на жилой дом в Волгограде, началась эвакуация жителей

В Волгограде в Тракторозаводском районе на крышу 16-этажного жилого дома по улице Ополченской упали обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Для обеспечения безопасности жителей и проведения тщательного обследования фрагментов дрона специалисты экстренных служб приступили к эвакуации жильцов здания. В операции участвуют саперы, которые занимаются осмотром и обезвреживанием возможных опасных предметов.
По информации пресс-службы администрации региона, все необходимые меры принимаются для предотвращения угрозы и скорейшего возвращения людей в свои квартиры.
Ранее в аэропорту Волгограда ввели временный режим ограничения авиасообщения.