Обломки беспилотника упали на жилой дом в Волгограде, началась эвакуация жителей

В Волгограде в Тракторозаводском районе на крышу 16-этажного жилого дома по улице Ополченской упали обломки беспилотного летательного аппарата.

В Волгограде в Тракторозаводском районе на крышу 16-этажного жилого дома по улице Ополченской упали обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Для обеспечения безопасности жителей и проведения тщательного обследования фрагментов дрона специалисты экстренных служб приступили к эвакуации жильцов здания. В операции участвуют саперы, которые занимаются осмотром и обезвреживанием возможных опасных предметов.

По информации пресс-службы администрации региона, все необходимые меры принимаются для предотвращения угрозы и скорейшего возвращения людей в свои квартиры.

Ранее в аэропорту Волгограда ввели временный режим ограничения авиасообщения.