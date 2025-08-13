Ким Чен Ын заверил Путина, что КНДР будет всегда поддерживать Россию

«Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина о нашем государстве и воинах, еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, также и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства», — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и договорились продолжать тесные контакты. Беседа прошла в «теплой товарищеской атмосфере», уточнило агентство.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном и поделился с ним информацией о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Лидеры двух стран подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами. Российский президент высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от формирований киевского режима.