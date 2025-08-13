Путин и Ким Чен Ын обсудили спецоперацию: глава КНДР поддержал РФ

Российский и северокорейский лидеры Владимир Путин и Ким Чен Ын 12 августа провели телефонный разговор. В ходе диалога председатель КНДР пообещал, что Пхеньян будет поддерживать меры РФ по специальной военной операции. Об этом пишет ЦТАК.
В материале сказано, что Владимир Путин высоко оценил поддержку КНДР при освобождении Курской области. Ким Чен Ын между тем отметил, что останется верным договору между сторонами.
«Товарищ Ким Чен Ын выразил самому уважаемому товарищу Владимиру Путину сердечную благодарность за теплые поздравления в адрес всего корейского народа», — говорится в телеграмме.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправится в КНДР 14 августа. Визит продлится два дня. Он посетит Пхеньян.