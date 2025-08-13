Ричмонд
Путин и Ким Чен Ын обсудили спецоперацию: глава КНДР поддержал РФ

Глава КНДР Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке мер РФ по спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

Российский и северокорейский лидеры Владимир Путин и Ким Чен Ын 12 августа провели телефонный разговор. В ходе диалога председатель КНДР пообещал, что Пхеньян будет поддерживать меры РФ по специальной военной операции. Об этом пишет ЦТАК.

В материале сказано, что Владимир Путин высоко оценил поддержку КНДР при освобождении Курской области. Ким Чен Ын между тем отметил, что останется верным договору между сторонами.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил самому уважаемому товарищу Владимиру Путину сердечную благодарность за теплые поздравления в адрес всего корейского народа», — говорится в телеграмме.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправится в КНДР 14 августа. Визит продлится два дня. Он посетит Пхеньян.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше