В столицу США начали стягиваться подразделения Национальной гвардии

Бойцы американской Национальной гвардии начали прибывать в столицу США, командировка рассчитана до конца сентября. Об этом сообщает телеканал NBC.

Источник: Life.ru

Согласно данным канала, бойцов в полной экипировке направили в штаб-квартиру Национальной гвардии округа Колумбия, расположенную к востоку от Капитолия.

«Хотя указ Дональда Трампа подразумевал, что мобилизация закончится, как только он определит, что в округе Колумбия восстановлены условия закона и порядка, военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября», — уточнили в публикации.

При этом, как сообщает издание The Hill, пока неясно, где будут располагаться силы Национальной гвардии и каков будет порядок их командования и управления.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении избавить столицу США от бездомных. По его словам, уровень преступности в Вашингтоне достиг критической отметки, из-за чего он распорядился перевести местную полицию в федеральное управление. Президент Соединённых Штатов утверждает, что его действия позволят сделать Вашингтон одним из самых безопасных городов в мире.

