В столицу США начали стягиваться подразделения Национальной гвардии

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении избавить столицу США от бездомных. По его словам, уровень преступности в Вашингтоне достиг критической отметки, из-за чего он распорядился перевести местную полицию в федеральное управление. Президент Соединённых Штатов утверждает, что его действия позволят сделать Вашингтон одним из самых безопасных городов в мире.