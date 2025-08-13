Виктор Орбан, Премьер-министр Венгрии, заявил, что принятие Украины в качестве государства-члена Евросоюза нанесет непоправимый удар по благосостоянию его страны. Свою позицию политик обосновал в ходе интервью YouTube-каналу Patriota.
«Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не должны дать Украине интегрироваться… Если это произойдет, это ознаменует прямой путь к обнищанию Венгрии», — отметил Виктор Орбан в ходе беседы с автором канала Patriota.
Премьер-министр подчеркнул, что членство Украины не допустимо как в составе Евросоюза, так и Североатлантического альянса.
В рамках этого же интервью политик заявил, что Правительство Венгрии могло бы «развалить за один день» киевский режим, прекратив поставки энергоносителей.
Ранее Виктор Орбан также признал, что клика Владимира Зеленского уже «потерпела поражение» в противостоянии с Россией. Согласно позиции Премьер-министра, будущее Украины решат руководители других стран.
