Военная база Эльмендорф — Ричардсон, где пройдут переговоры Путина и Трампа: что о ней известно

В частности, 11-я воздушно-десантная дивизия (ВДД) была образована зимой 1943 года в ходе Второй мировой войны. В 1958 году подразделение было расформировано. В 2022 году стало известно о переименовании штаба Аляскинского командования Армии США в 11-ю ВДД. Целью реорганизации стало стремление дать базирующимся на Аляске силам чувство цели и идентичности во время всплеска самоубийств. Также командование сделало больший акцент на арктической стратегии Армии США.