Военная база Эльмендорф — Ричардсон, где пройдут переговоры Путина и Трампа: что о ней известно

Встреча Путина и Трампа должна состояться в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп проведут переговоры на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Точная дата и повестка мероприятия пока не афишируется. Выбор этой нейтральной площадки обусловлен как соображениями безопасности, так и желанием обеспечить закрытый формат переговоров. Чем известна локация, где должна состояться встреча лидеров двух государств, читайте в материале URA.RU.
База получила название в честь интервента.
Военно-воздушная база «Эльмендорф» основана в 1940 году и получила свое название в память о капитане ВВС США Хью Мерле Эльмендорфе, который погиб во время испытательного полета. «Форт Ричардсон» также был сформирован в 1940 году в честь бригадного генерала армии США Уайлдса Престона Ричардсона. Военнослужащий являлся участником Первой мировой войны и иностранной интервенции в Советскую Россию.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРабочий поселок, который примет Путина и Трампа: чем известен Анкоридж на Аляске.
Сейчас на авиабазе совместного базирования Эльмендорф-Ричардсон (JBER) в Анкоридже начато крупнейшее в истории командования ВВС США в Тихоокеанском регионе строительство по удлинению взлетно-посадочной полосы. Завершение проекта стоимостью 360 миллионов долларов ожидается к 2026 году.
Авиабаза управляется 673-м авиационным крылом базовой поддержки. В ее структуре — инженерные, логистические, медицинские и другие подразделения. Общая стоимость инфраструктуры оценивается более чем в 12 млрд долларов. Кроме авиационных подразделений, база обслуживает и сухопутные части.
На территории JBER функционируют учебные и аналитические центры. Кроме того, на базе работает аналитический центр Национального агентства безопасности (NSA) — Alaska Mission Operations Center (AMOC). Управление воздушным движением обеспечивает крупный контрольный центр Anchorage ARTCC, который обслуживает свыше 2,5 млн квадратных морских миль воздушного пространства и в 2024 году обработал более 616 тысяч самолетов.
Какие силы там находятся.
На объединенной базе «Эльмендорф — Ричардсон» в Анкоридже дислоцированы основные подразделения американских военных. Здесь находятся 11-я воздушно-десантная дивизия, 673-е крыло обслуживания авиабазы, 381-я разведывательная эскадрилья и Объединенная оперативная группа «Аляска». Кроме того, на ее территории располагается Аляскинская зона командования Североамериканского командования воздушно-космической обороны (НОРАД), отвечающая за противовоздушную и противоракетную оборону региона.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин и Трамп наедине обсудят территории Украины: подробности готовящейся встречи двух лидеров.
В частности, 11-я воздушно-десантная дивизия (ВДД) была образована зимой 1943 года в ходе Второй мировой войны. В 1958 году подразделение было расформировано. В 2022 году стало известно о переименовании штаба Аляскинского командования Армии США в 11-ю ВДД. Целью реорганизации стало стремление дать базирующимся на Аляске силам чувство цели и идентичности во время всплеска самоубийств. Также командование сделало больший акцент на арктической стратегии Армии США.
Катастрофа на базе.
В июле 2010 года на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон потерпел крушение американский стратегический военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III. Трагедия произошла вскоре после взлета, в результате чего погибли все четыре члена экипажа: майор Майкл Фрейхольц, майор Аарон Малон, капитан Джеффри Хилл и старший сержант Томас Сикардо.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША перекроют небо над Анкориджем в день визита Путина на Аляску.
Крушение случилось во время тренировочного полета в рамках подготовки к авиационному шоу «Arctic Thunder Air Show», которое планировалось провести через три дня. В ходе выполнения пилотажных фигур самолет неожиданно рухнул на землю примерно в трех километрах от аэродрома. За несколько секунд до падения система предупреждения подала сигнал о сваливании, однако экипаж не принял меры для предотвращения катастрофы.
Расследование установило, что технических неисправностей на борту не обнаружено. Причиной трагедии стала ошибка пилота. В докладе указывается, что командир воздушного судна допустил «самоуверенное поведение», а второй пилот проявил халатность, не предприняв попыток изменить ход событий.