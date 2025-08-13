Economist: Трамп после встречи с Путиным может принудить Киев и ЕС к миру

По словам авторов статьи, ранее глава Белого дома отверг антироссийские призывы европейских стран и ясно дал понять, что именно он определит, что является «справедливой сделкой». В публикации выдвигается предположение о том, что ультиматум президента США может стать дилеммой для Киева и Европы.