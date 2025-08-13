Economist: Трамп после встречи с Путиным может принудить Киев и ЕС к миру

Американский лидер Дональд Трамп по итогам его переговоров на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным может выдвинуть ультиматум в адрес Украины и Европы, чтобы принудить их к миру, написал британский журнал The Economist.
По словам авторов статьи, ранее глава Белого дома отверг антироссийские призывы европейских стран и ясно дал понять, что именно он определит, что является «справедливой сделкой». В публикации выдвигается предположение о том, что ультиматум президента США может стать дилеммой для Киева и Европы.
«Это может поставить Украину и ее европейских союзников в безвыходное положение: либо подписать соглашение и согласиться на перестройку европейской безопасности, либо отклонить его (ультиматум — прим. ред.) и рисковать тем, что Трамп уйдет и сократит разведывательную и военную поддержку Украины», — сказано в материале.
Кроме того, как подчёркивается в статье, президент США чётко выразил свою позицию о том, что якобы испытывает враждебность к украинской стороне.
Напомним, 12 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп полон решимости завершить украинский конфликт после встречи с Владимиром Путиным.