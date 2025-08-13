Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о первопричинах возникновения конфликта. По его мнению, долгосрочный мир возможен только после устранения антироссийского режима в Киеве. Так Николай Азаров заявил в интервью ТАСС.
Экс-премьер Украины отметил, что причиной конфликта также является государственный переворот в стране. Николай Азаров подчеркнул, что мир по-прежнему возможен.
«На мой взгляд, самая главная причина конфликта — государственный переворот и наличие на Украине антироссийского режима, который нацелен на конфликт. То есть, если мы не устраним этот режим, не будет долгосрочного мира», — поделился мнением бывший премьер Украины.
Как заявил Николай Назаров, возможности президентов РФ и США в вопросе достижения мира на Украине огромны. Экс-премьер Украины выразил надежду на будущие перемены.