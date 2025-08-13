Дмитриев призвал исправить ошибки Байдена ради мира

Ошибки бывшего президента Джо Байдена должны быть исправлены для того, чтобы обеспечить мир и безопасность во всём мире. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне призывов номинировать на Нобелевскую премию мира действующего президента США Джо Байдена.
«Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена необходимо исправить», — написал Дмитриев в социальной сети Х, отвечая на пост в аккаунте Белого дома, в котором перечислен список стран, предлагающих номинировать Трампа на это звание.
Ранее член Конгресса США Бадди Картер предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
Также сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили, что готовы направить совместное обращение в Нобелевский комитет о присуждении Трампу мировой премии.
Накануне Камбоджа официально выдвинула Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.