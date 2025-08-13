Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа для проведения личной беседы. Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал будущую встречу. Он назвал ее «личной победой» Владимира Путина, пишет AFP.
По мнению Зеленского, Москва вышла из «изоляции». Он добавил, что Вашингтон так и не ввел новые антироссийские санкции из-за предстоящего саммита на Аляске.
«Владимир Путин встретится на территории США, и я считаю это его личной победой», — отреагировал Зеленский.
В Politico отметили, что ЕС пытается обеспечить участие нелегитимного украинского лидера в саммите РФ и США. Киев и политики Европы неоднократно проводили конференции по этому вопросу.