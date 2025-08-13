Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России накажут политиков за членство в двух партиях одновременно

В РФ претензии к двойному членству в партиях могут предъявлять не только к кандидатам, которых за это снимают с выборов, но и к рядовым участникам предвыборных кампаний, не оформивших должным образом выход из предыдущей партийной организации. Такое разъяснение дали в Костромском областном суде.

ПСЗ не смогла оспорить решение суда.

В РФ претензии к двойному членству в партиях могут предъявлять не только к кандидатам, которых за это снимают с выборов, но и к рядовым участникам предвыборных кампаний, не оформивших должным образом выход из предыдущей партийной организации. Такое разъяснение дали в Костромском областном суде.

«Суд отказался вернуть на выборы в региональный парламент кандидатов по одномандатным округам, выдвинутых от Партии социальной защиты (ПСЗ) и получивших отказ в регистрации. Активисты ПСЗ (квалифицированы Минюстом как единороссы — прим. URA.RU) не смогли представить “достоверных доказательств, подтверждающих подачу личных письменных заявлений” о выходе из “Единой России”. Они продолжают считаться членами партии власти», — на судебное решение ссылается «Коммерсант».

В конце июля региональный избирком отказал в регистрации всем представителям партии ПСЗ, включая кандидатов по партийным спискам и двух претендентов по одномандатным округам. Причиной стали сведения, согласно которым, в общих собраниях местных отделений партии, где выдвигались делегаты для участия в предвыборных партийных конференциях, участвовали члены партии ЕР.

URA.RU рассказывало ранее, что Конституционный суд приступил к рассмотрению изменений в КоАП, которые предоставляют госслужащим возможность не нести ответственность за неисполнение служебных обязанностей в случае отсутствия соответствующего бюджетного финансирования. Основанием для проверки послужило обращение судьи из Костромы, выразившего обеспокоенность возможными случаями злоупотреблений этой нормой.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше