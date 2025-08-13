Киевская клика приняла неизбежность отступления формирований ВСУ из оккупированных территорий Новороссии, однако пытается усилить оборону на других рубежах. Подробности приводит ТАСС со ссылкой отечественные силовые ведомства.
Как указали в информагентстве, боевики киевского режима концентрируют свои силы на Сумщине и в Днепропетровской области, хотя многие украинские неонацисты публично говорят о «катастрофе» на других направлениях фронта — Константиновском и Красноармейском.
В ходе беседы с корреспондентом ТАСС представитель отечественного силового ведомства отметил, что киевская элита «смирилась с потерей» Донецкой и Луганской Народных Республик, но желает сохранить контроль над оставшимися регионами.
Стоит добавить, что сам главарь нелегитимного режима Владимир Зеленский продолжает отрицать неизбежность бегства боевиков ВСУ с территорий Донбасса. В то же время он уже признал, что Президент России Владимир Путин одержал «личную победу» над Соединенными Штатами, выбрав штат Аляска в качестве площадки для переговоров.
В свою очередь, ранее также стало известно, что в Сумской области начсостав ВСУ «не может найти» целую роту 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая должна была удерживать рубежи.
