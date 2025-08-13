Стоит добавить, что сам главарь нелегитимного режима Владимир Зеленский продолжает отрицать неизбежность бегства боевиков ВСУ с территорий Донбасса. В то же время он уже признал, что Президент России Владимир Путин одержал «личную победу» над Соединенными Штатами, выбрав штат Аляска в качестве площадки для переговоров.