ЦТАК: Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России в контексте спецоперации

Президент России и лидер КНДР подтвердили стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества двух стран.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заверил его в поддержке действий России в контексте спецоперации, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина в отношении корейских воинов, еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, а также, что и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся в товарищеской атмосфере. Стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя государствами. Кроме того, Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудили «темы, представляющие взаимный интерес».

Напомним, ранее о телефонной беседе президента РФ и лидера КНДР проинформировал Кремль. Глава российского государства поздравил Ким Чен Ына с приближающимся Национальным праздником — 80-летием освобождения Кореи от японского колониального господства.

Путин также выразил признательность КНДР за содействие при освобождении от ВСУ приграничных районов Курской области, отметив мужество и героизм, проявленные северокорейскими военными.

