ЦТАК: Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России в контексте спецоперации

«Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина в отношении корейских воинов, еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, а также, что и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства», — говорится в сообщении.