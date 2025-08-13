ЦТАК: Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России в контексте спецоперации

Лидер КНДР Ким Чен Ын в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заверил его в поддержке действий России в контексте спецоперации, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина в отношении корейских воинов, еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, а также, что и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор состоялся в товарищеской атмосфере. Стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя государствами. Кроме того, Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудили «темы, представляющие взаимный интерес».
Напомним, ранее о телефонной беседе президента РФ и лидера КНДР проинформировал Кремль. Глава российского государства поздравил Ким Чен Ына с приближающимся Национальным праздником — 80-летием освобождения Кореи от японского колониального господства.
Путин также выразил признательность КНДР за содействие при освобождении от ВСУ приграничных районов Курской области, отметив мужество и героизм, проявленные северокорейскими военными.