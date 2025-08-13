Безопасность Владимира Путина на Аляске будут обеспечивать российские и американские агенты

Безопасность президента России Владимира Путина во время его визита на Аляску обеспечат совместно российские охранники и агенты Секретной службы США. Об этом во вторник рассказал в интервью ТАСС бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд, комментируя предстоящую 15 августа встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.
Макдоналд отметил, что вместе с российским сопровождением у Путина будет и американская охрана, поскольку обе стороны заинтересованы в том, чтобы обеспечить максимальную безопасность лидеров на территории друг друга. «Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным случилось что-либо на американской земле, так же как и российские коллеги не допустили бы угрозы президенту Трампу в России», — подчеркнул он.
Бывший сотрудник спецслужбы добавил, что политические разногласия не влияют на работу служб безопасности мировых лидеров. По его словам, сотрудники Секретной службы США и их зарубежные коллеги профессионально выполняют свои обязанности, оставляя в стороне любые политические вопросы. В качестве примера он привел ежегодные сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где представители более 150 стран, включая тех, кто не всегда поддерживает политику Вашингтона, сотрудничают для обеспечения безопасности.
Макдоналд имеет более 20 лет опыта работы в Секретной службе США и руководил обеспечением безопасности на крупных международных мероприятиях, таких как саммит G8 в Кэмп-Дэвиде в 2012 году и встреча АТЭС в Гонолулу в 2011 году. Он также возглавлял центр подготовки личного состава спецслужбы в Мэриленде.
Встреча Путина и Трампа пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон.