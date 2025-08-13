Ричмонд
В США рассказали о реакции американских чиновников на согласие Путина посетить Аляску

CNN: чиновники США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску.

Источник: Комсомольская правда

Американские чиновники удивились и порадовались ответу президента РФ Владимира Путина на предложение Вашингтона посетить территорию США для встречи с главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США», — сказано в материале.

CNN также уведомил, что российский и американский лидеры прибудут на Аляску для проведения переговоров на военной базе США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Уточняется, что на Аляске продолжается туристический сезон. Из-за этого подходящих для переговоров площадок практически не осталось. Американская администрация изначально не планировала проводить саммит на военной базе.

