США заявили о готовности продолжить диалог с РФ по устранению раздражителей

Напомним, 11 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не хотела бы затягивания паузы между раундами переговоров по «раздражителям». Он также не исключил проведения до начала осени консультаций России и США по ситуации вокруг Украины.