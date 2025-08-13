США заявили о готовности продолжить диалог с РФ по устранению раздражителей

Американские власти готовы продолжить переговоры с Россией по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях, заявили в посольстве Соединённых Штатов в РФ.
«США рассматривают канал по устранению “раздражающих факторов” как конструктивную площадку для постоянных переговоров о стабилизации работы наших дипломатических представительств. Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, в удобное для обеих сторон время», — говорится в заявлении дипмиссии, которое цитируют «Известия».
В посольстве отметили, что указанный диалог касался главным образом восстановления работы дипломатических представительств в Москве и Вашингтоне, и он не был сосредоточен на более широкой нормализации отношений России и США.
Напомним, 11 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не хотела бы затягивания паузы между раундами переговоров по «раздражителям». Он также не исключил проведения до начала осени консультаций России и США по ситуации вокруг Украины.