Глава силовиков Азербайджана отказался от встречи с коллегами из других стран СНГ

Представитель Азербайджанской Республики не приехал 12 августа на заседание Совета министров внутренних дел стран-членов Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает информагентство АПА.
«…Главы делегаций стран приняли участие в мероприятиях памяти, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — отмечается в материале.
Как указали в АПА, руководитель азербайджанского МВД Вилаят Эйвазов принял решение не участвовать в официальной встрече, которая состоялась в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что напряженность дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном продолжает нарастать последние несколько месяцев. Ранее политолог Андраник Мигранян в рамках эксклюзивной беседы с «МК» спрогнозировал, как данная ситуация может усугубиться армяно-азербайджанским мирным договором, который главы двух стран парафировали 8 августа.
