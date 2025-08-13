Ричмонд
Глава силовиков Азербайджана отказался от встречи с коллегами из других стран СНГ

Представитель Азербайджанской Республики не приехал 12 августа на заседание Совета министров внутренних дел стран-членов Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает информагентство АПА.

«…Главы делегаций стран приняли участие в мероприятиях памяти, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — отмечается в материале.

Как указали в АПА, руководитель азербайджанского МВД Вилаят Эйвазов принял решение не участвовать в официальной встрече, которая состоялась в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что напряженность дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном продолжает нарастать последние несколько месяцев. Ранее политолог Андраник Мигранян в рамках эксклюзивной беседы с «МК» спрогнозировал, как данная ситуация может усугубиться армяно-азербайджанским мирным договором, который главы двух стран парафировали 8 августа.

