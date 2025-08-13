Глава силовиков Азербайджана отказался от встречи с коллегами из других стран СНГ

Стоит отметить, что напряженность дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном продолжает нарастать последние несколько месяцев. Ранее политолог Андраник Мигранян в рамках эксклюзивной беседы с «МК» спрогнозировал, как данная ситуация может усугубиться армяно-азербайджанским мирным договором, который главы двух стран парафировали 8 августа.