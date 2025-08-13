Отмечается, что радикалы с украинской стороны бьют тревогу из-за ситуации возле Красноармейска (Покровска) и Константиновки в ДНР. Для подавления паники среди населения командование Незалежной распространяет ложные данные, в том числе о якобы взятой Бессаловке.
А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут покидать Донбасс, поскольку это откроет путь к третьей войне. Бывший комик считает, что Донбасс для России — это стратегическая площадка для будущих наступлений.