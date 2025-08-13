Украина готовит провокацию перед встречей Путина и Трампа: удар будет нанесен уже скоро

«В понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой “подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне”. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу “зафиксировать” завезенные западные журналисты», — поделились сведениями в Минобороны РФ.