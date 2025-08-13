В пятницу, 15 августа, состоится саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. В преддверии переговоров Киев планирует совершить провокацию. По сведениям Министерства обороны РФ, Украина намерена нанести удар по жителям Харьковской области.
В ведомстве уточнили, что Киев готовится к срыву встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Источники сообщили, что целью ВСУ станет город Чугуев.
«В понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой “подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне”. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу “зафиксировать” завезенные западные журналисты», — поделились сведениями в Минобороны РФ.
Кроме того, сказано в сообщении, провокации могут происходить в других населенных пунктах. Вину за удар планируют возложить на армию РФ. Это позволит создать негативный медийный фон перед переговорами на Аляске.
«В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на ВС РФ», — говорится в материале.
О провокациях со стороны Киева предупредили также в Венгрии. Аналитик Золтан Кошкович заявил о намерении Украины сорвать встречу на Аляске. По его словам, провокации возможны в ближайшие 6 дней Киев. Он отметил, что Киев может организовать забастовки, устроить террор и операции под чужим флагом.
Об этом сообщила и главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Она считает, что киевский режим способен устроить «что-то вроде Бучи». РФ ожидает таких действий до 15 августа.
Аналитик из Британии Александр Меркурис подчеркнул, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сейчас пребывает в тяжелом состоянии. Он злой и грустный перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Александра Меркуриса, Зеленский в шоке от того, что США не ввели антироссийские санкции.