Правящая партия Грузии использовала кадры руин Украины в предвыборном ролике

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» разместила в социальной сети Facebook (запрещённой в России и принадлежащей корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) предвыборный видеоролик с кадрами разрушений на Украине.

В видео изображения разрушенных объектов на Украине показаны в чёрно-белом формате с надписью «Нет войне», тогда как цветные кадры грузинских достопримечательностей сопровождаются фразой «Выбирай мир».

Ролик приурочен к муниципальным выборам, которые состоятся 4 октября. Аналогичный приём «Грузинская мечта» использовала и в преддверии парламентских выборов прошлого года.

Ранее ситуация вокруг российской базы в Армении опять накалилась.