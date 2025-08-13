Правящая партия Грузии использовала кадры руин Украины в предвыборном ролике

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» разместила в социальной сети Facebook (запрещённой в России и принадлежащей корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) предвыборный видеоролик с кадрами разрушений на Украине.
В видео изображения разрушенных объектов на Украине показаны в чёрно-белом формате с надписью «Нет войне», тогда как цветные кадры грузинских достопримечательностей сопровождаются фразой «Выбирай мир».
Ролик приурочен к муниципальным выборам, которые состоятся 4 октября. Аналогичный приём «Грузинская мечта» использовала и в преддверии парламентских выборов прошлого года.
