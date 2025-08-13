Ричмонд
CNN: США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску для переговоров

Источники сообщили, что Аляску выбрали местом встречи Путина и Трампа после продолжительных переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Американские чиновники были приятно удивлены и обрадованы тем, что президент России Владимир Путин согласился приехать на территорию США для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщил телеканал CNN.

«Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США», — сказано в публикации.

Авторы публикации напомнили, Аляска до включения в состав Соединённых Штатов Америки являлась частью Российской империи. Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, Россия и США выбрали эту территорию для проведения саммита после продолжительных закулисных переговоров.

Напомним, ранее Белый дом объявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пройдёт в городе. Также появилась информация, что переговоры состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Лидеры России и США должны встретиться 15 августа.

