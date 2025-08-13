Премьер-министр Мишустин заявил о выделении Челябинской области средств на ремонт ЖКХ

Заявление об этом Мишустин сделал вчера на заседании российского правительства. Он сообщил, что подписал распоряжение о перераспределении около 5 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в ряде регионов в 2025—2027 годах. «Президент подчёркивал необходимость постоянно улучшать качество жизни граждан, — дал пояснение премьер-министр. — Чтобы решить эту задачу, Правительство реализует ряд мер, включая те, которые направлены на обновление коммунальной инфраструктуры по всей стране».
Мишустин сообщил, что перераспределенные средства поступят в 16 регионов, в том числе в опережающем порядке. Согласно документу, который опубликован на официальном сайте Правительства РФ, Челябинская область получит три транша: в 2025 году — 876 084,2 тыс. рублей; в 2026 году — 808 154,5 тыс. рублей; в 2027 году — 1 068 404,2 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба российского правительства, федеральное финансирование поможет завершить в регионах строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения и водоотведения и других объектов жилищно-коммунального хозяйства.