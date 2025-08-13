В центре Анкориджа журналисты активно интересуются пельменной накануне саммита лидеров

В преддверии саммита президентов России и США в Анкоридже, журналисты массово направились в пельменный ресторан «Пельмени», расположенный в самом центре города. Об этом РИА Новости рассказали сотрудники заведения.
По словам одного из поваров, представители СМИ пытаются установить контакт с персоналом, однако подробности о бизнесе ресторан пока не раскрываются.
Ранее телеканал CNN сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже.
