В центре Анкориджа журналисты активно интересуются пельменной накануне саммита лидеров

В преддверии саммита президентов России и США в Анкоридже, журналисты массово направились в пельменный ресторан «Пельмени», расположенный в самом центре города.

В преддверии саммита президентов России и США в Анкоридже, журналисты массово направились в пельменный ресторан «Пельмени», расположенный в самом центре города. Об этом РИА Новости рассказали сотрудники заведения.

По словам одного из поваров, представители СМИ пытаются установить контакт с персоналом, однако подробности о бизнесе ресторан пока не раскрываются.

Ранее телеканал CNN сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже.

