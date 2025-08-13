Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, заявил, что допущенные бывшим лидером Соединенных Штатов Джо Байденом геополитические просчеты необходимо исправить. Соответствующий пост он сделал на своей странице в соцсети Х.
Таким образом он прокомментировал публикацию на официальном аккаунте Белого дома, посвященную выдвижению американского лидера в качестве номинанта на Нобелевскую премию мира.
Спецпредставитель Президента РФ также отметил, что всем народам в настоящее время необходима гарантия безопасного существования.
В свою очередь, Кирилл Дмитриев ранее подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас, которая заявила об «агрессии» России в регионе.
