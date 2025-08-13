Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецпредставитель Дмитриев указал Трампу, как он должен заслужить Нобелевскую премию

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, заявил, что допущенные бывшим лидером Соединенных Штатов Джо Байденом геополитические просчеты необходимо исправить.

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, заявил, что допущенные бывшим лидером Соединенных Штатов Джо Байденом геополитические просчеты необходимо исправить. Соответствующий пост он сделал на своей странице в соцсети Х.

Таким образом он прокомментировал публикацию на официальном аккаунте Белого дома, посвященную выдвижению американского лидера в качестве номинанта на Нобелевскую премию мира.

Спецпредставитель Президента РФ также отметил, что всем народам в настоящее время необходима гарантия безопасного существования.

В свою очередь, Кирилл Дмитриев ранее подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас, которая заявила об «агрессии» России в регионе.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше