«Дайте закончить!»: Работник пельменной в Анкоридже дал отповедь осаждающим заведение журналистам

РИА Новости: Журналисты осаждают ресторан «Пельмени» в Анкоридже.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске принесла некоторые неудобства местным жителям. В частности, журналисты осадили ресторан «Пельмени», расположенный в центре города, и отвлекают персонал от непосредственных обязанностей.

«Наше имя появилось в новостях из-за сами знаете чего. Люди пытаются связаться вроде вас», — цитирует РИА Новости ответ работника ресторана на попытку журналиста побеседовать с ним. При этом мужчина, занимавшийся приготовлением пельменей, не стал отвечать на вопросы, попросив дать ему спокойно закончить свой рабочий день.

Также сообщалось, что власти США перекроют воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа.

Ранее в Анкоридже подтвердили, что власти США забронировали помещение перед саммитом.

После этого СМИ сообщили, что саммит Путина и Трампа 15 августа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Почему подготовка к встрече на Аляске идет «на живую нитку», читайте здесь на KP.RU.

