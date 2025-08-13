Ричмонд
Уиткофф и Рубио могут принять участие во встрече Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа, переговоры пройдут на Аляске.

Источник: Аргументы и факты

Политолог Василий Вакаров рассказал aif.ru, кто с американской стороны может принять участие в переговорах главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

«В последнем интервью на Fox News журналист спросил главу Пентагона Пита Хегсета, будет ли он принимать участие в этой встрече. Хегсет, как настоящий американец, ответил: “Не знаю, посмотрим на мой график”. Мое мнение, что, конечно же, будет, тем более, если переговоры пройдут на военной базе. Это его территория, там его подчиненные», — отметил Вакаров.

Также, отметил эксперт, в переговорах Путина и Трампа однозначно примет участие госсекретарь США Марк Рубио, спецпосланник США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, побывавший недавно в Москве.

«Кроме того, украинские СМИ вчера писали о том, что Кит Келлог, уполномоченный представитель президента США по украинским делам, не приедет в Киев в ближайшее время, потому что занят организацией подготовки встречи Трампа и Путина. Поэтому, на мой взгляд, с американской стороны в переговорах примут участие: Келллог, Уиткофф, Марк Рубио и Хегсет», — сказал Вакаров.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа, ключевой темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Среди возможных вопросов — обсуждение территориальных компромиссов и отказ Украины от вступления в НАТО.

Кремль официально подтвердил место и дату переговоров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что выбор Аляски обусловлен ее близостью к России.

