Уиткофф и Рубио могут принять участие во встрече Путина и Трампа

«В последнем интервью на Fox News журналист спросил главу Пентагона Пита Хегсета, будет ли он принимать участие в этой встрече. Хегсет, как настоящий американец, ответил: “Не знаю, посмотрим на мой график”. Мое мнение, что, конечно же, будет, тем более, если переговоры пройдут на военной базе. Это его территория, там его подчиненные», — отметил Вакаров.