В Германии рассказали о миллиардных убытках из-за американских пошлин

Отмечается, что Соединённые Штаты пока не снизили секторальные пошлины на товары европейкой автомобильной промышленности до 15 процентов, несмотря на достижение торговой сделки между США и ЕС.
«Сделка между ЕС и США до сих пор не принесла ясности и улучшения для немецкой автомобильной промышленности. Возникшие издержки исчисляются миллиардами и продолжают расти», — заявила Мюллер.
Ранее на Западе уже звучали опасения о том, что экономика Европы окажется на грани упадка после реализации торговой сделки с США, согласно которой Дональд Трамп снизил пошлины для ЕС с 30% до 15% взамен на обязательство закупать нефть и газ у Штатов вместо России. Сильнее всего, как ожидается пострадает ФРГ, являющаяся крупным автомобильным экспортёром на международном рынке.