В Красноярске собираются провести Форум коренных народов мира

Об этом рассказали в краевом правительстве.
Александр Новьюхов отметил, что модель взаимодействия с коренными малочисленными народами, выработанная в Красноярском крае, является эффективной и четко вписывается в концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов России.
«Опорные для Ассоциации коренных малочисленных народов регионы, в том числе Красноярский край, должны иметь центры притяжения и масштабные событийные форумы с международным присутствием. Красноярск — это место, где мы предлагаем в следующем году провести Форум коренных народов мира», — заявил сенатор.
На Форум планируется пригласить лидеров коренных народов других государств, а также молодежных организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Михаил Котюков напомнил, что в 2026 году в Красноярске также запланирован Всемирный фестиваль молодежи, участие в котором примут молодые люди из разных стран.
«Форум коренных народов мира может быть очень красивым — это традиционный уклад, быт, спортивные состязания. Мы покажем гостям со всего мира, какая у нас многонациональная Сибирь», — отметил губернатор.
Согласно предложению президента Ассоциации коренных малочисленных народов, в мероприятиях форума могут принять участие более 12 тысяч человек, в том числе более 200 иностранных гостей. Планируется провести фестиваль этнической культуры и искусств, гастрономический фестиваль традиционной кухни коренных малочисленных народов, состязания по национальным видам спорта, а также деловую программу.