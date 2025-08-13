С официального сайта омского облправительства преждевременно исчез высокопоставленный чиновник

Как обратил внимание «СуперОмск», со вкладки Министерства имущественных отношений Омской области на официальном сайте регионального правительства исчезла информация о заместителе министра Якове Ходосе.
Отметим, что выходец из ДНР и победитель кадрового конкурса «Лидеры России» Яков Ходос был назначен на этот пост в октябре 2025 года. Поскольку контракты с министрами и их заместителями в Омской области заключаются на год, можно говорить о том, что высокопоставленный чиновник покинул региональное правительство преждевременно.
Как ранее заявляли в пресс-службе омского Минимущества, в должности заместителя министра Яков Ходос контролировал работу финансово-экономического блока министерства, непосредственно курировал структурные подразделения, отвечающие за организацию финансового учета и контроля за использованием имущества Омской области, финансово-экономический мониторинг деятельности хозяйственных обществ с областным участием, разработку предложений по повышению эффективности управления собственностью Омской области и другие вопросы.
Добавим, что в конце июня 2025 года министерство имущественных отношений Омской области получило нового руководителя. На этот пост был назначен Владимир Ершов, ранее руководивший территориальным управлением Росимущества.